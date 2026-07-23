В Польше женщине грозит 7,5 лет тюрьмы за нападение на украинских подростков

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В польской Легнице прокуратура предъявила обвинение 26-летней женщине, подозреваемой в нападении на двух 13-летних гражданок Украины из-за их происхождения

Об этом сообщило издание RMF24 со ссылкой на местную полицию, передает RegioNews.

Женщину задержали и доставили в районную прокуратуру, где ей объявили подозрение, в том числе в причинении телесных повреждений.

По данным правоохранителей, подозреваемой грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

На время расследования к ней применили полицейский надзор, запрет приближаться к потерпевшим, а также запрет на посещение детской площадки на улице Полярной в Легнице, где произошел инцидент.

По словам матери пострадавших, женщина сделала девушкам замечания по поводу того, что они общались на украинском языке. Впоследствии она ударила двух подростков и парня, который пытался их защитить, заявив, что сделала это потому, что они украинцы.

Напомним, ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента.