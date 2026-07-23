Пограничники показали, как уничтожают российскую технику на Юге
На южном направлении пилоты дронов Госпогранслужбы продолжают успешно утилизировать ресурсы врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Благодаря точной и слаженной работе аэроразведчиков были поражены две вражеские пушки, четыре автомобиля, четыре генератора, а также антенны РЭБ и связи оккупантов.
Пограничники в составе сил обороны Украины системно снижают боевой потенциал врага.
Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.
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