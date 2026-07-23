Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Благодаря точной и слаженной работе аэроразведчиков были поражены две вражеские пушки, четыре автомобиля, четыре генератора, а также антенны РЭБ и связи оккупантов.

Пограничники в составе сил обороны Украины системно снижают боевой потенциал врага.

Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.