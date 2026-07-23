Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 июля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 23 июля российские войска почти непрерывно атаковали Одессу. Повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.