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23 июля 2026, 08:14

Баллистика, ракеты Х-59/69 и около 170 БПЛА: ночная атака россиян на Украину

23 июля 2026, 08:14
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 23 июля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 23 июля 2026 года

Напомним, ночью 23 июля российские войска почти непрерывно атаковали Одессу. Повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.

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