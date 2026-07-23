Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверили условия проживания в приюте для внутренне перемещенных лиц в селе Бутовая Долина Великобагачанской общины Полтавской области

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Информацию о возможных нарушениях в Офис Омбудсмана предварительно передало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Приют работает в здании бывшего детского сада под управлением благотворительной организации "БФ "Прикосновение Заботы"", которая релоцировалась из Селидового Донецкой области. Сейчас там проживает около 40 человек – преимущественно пожилые переселенцы и маломобильные лица.

В ходе проверки представитель Омбудсмана в Полтавской области Владислав Носенко зафиксировал ряд нарушений. По предварительным данным, у жителей убежища могли изымать личные документы и банковские карты, что ограничивало их право самостоятельно пользоваться собственными средствами. Также сообщается об изъятии телефона у одного из подопечных.

Кроме того, проверка выявила просроченные медицинские препараты, отсутствие укрытия и обустроенные места питания. Некоторые жители сообщили о возможной изоляции – некоторые люди отметили, что не выходили из здания более двух недель.

По информации Офиса Омбудсмана, за последний год в этом заведении умерли около 20 человек.

Для фиксации обстоятельств на место была вызвана полиция. Директор приюта прибыл через пять часов после вызова правоохранителей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по результатам проверки направлены официальные обращения в Полтавскую областную военную администрацию и Великобагачанскую общину с требованием принять необходимые меры.

Напомним, в Харькове разоблачили два псевдореабилитационных центра , где людей с зависимостями незаконно удерживали, изолировали и заставляли работать бесплатно. Подозрение сообщили шести лицам.