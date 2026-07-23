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23 липня 2026, 08:46

Російські удари по Харківщині: одна людина загинула, 11 постраждали

23 липня 2026, 08:46
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 отримали поранення або зазнали гострих реакцій на стрес.

У Харкові шість людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. У Золочеві поранення отримали 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка. У Старому Салтові постраждала 52-річна жінка, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. В Ізюмі така ж реакція зафіксована у 63-річного чоловіка.

У селі Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка. Також у Златополі внаслідок детонації вибухового пристрою загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років.

Росіяни атакували Харків безпілотниками, зокрема Немишлянський і Шевченківський райони міста.

Загалом ворог застосував по області ракети, керовані авіабомби, безпілотники типу "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: автозаправні станції у Харкові, приватні будинки, заклади культури й освіти, адмінбудівлі, підприємства, електромережі, транспорт та інші об’єкти у різних районах області.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

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