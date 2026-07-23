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23 июля 2026, 07:05

Более 900 ударов по Запорожской области: два человека погибли, семь ранены

23 июля 2026, 07:05
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще семеро получили ранения.

По информации областных властей, оккупанты совершили 19 авиационных ударов.

Кроме того, враг применил 678 беспилотников разных типов, преимущественно FPV-дронов. Под ударами оказались Запорожье и более 30 населенных пунктов.

Также зафиксирован обстрел из реактивной системы залпового огня по Каневскому. Еще 215 артиллерийских ударов российские войска нанесли по 28 населенным пунктам области.

За сутки поступило 78 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, российские военные более 40 раз атаковали Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровской области, ранения получили семь человек. Россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

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