Фото: Омбудсман Украины

Офис Уполномоченного ВР по правам человека инициировал расследование после заявления жителя Ивано-Франковской области о применении к нему физической силы во время мобилизационных мероприятий

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По словам мужчины, двое сотрудников полиции возле его дома, не представившись и не объяснив причин действий, применили к нему силу. В результате он получил два перелома – ноги и руки.

Мужчина утверждает, что, несмотря на травмы и просьбу вызвать скорую помощь, его доставили в один из ТЦК и СП Ивано-Франковска. Из-за полученных повреждений он не мог самостоятельно передвигаться, а по прибытии выпал из автомобиля и около 15 минут находился на земле. По его словам, вместо медицинской помощи он услышал обвинения в "симуляции".

Ивано-Франковская областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Напомним, работники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, госпитализированного из Кременчугского районного ТЦК и СП с тяжелыми травмами.

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