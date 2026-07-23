Фото: ОВА

В ночь на 23 июля российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Солонянской громаде Днепровского района в результате попадания вспыхнул пожар.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская и Красногригорьевская громады – повреждены заправка, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

На Синельниковщине россияне обстреляли Петропавловскую громаду – там поврежден частный дом.

В Криворожском районе от атак страдала Зеленодольская община, где побиты частный дом и автомобиль.

Информации о пострадавших в районах нет.

Глава ОВА отметил, что силы ПВО в течение ночи сбили в небе над Днепропетровщиной 11 вражеских беспилотников.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще семеро получили ранения.