РФ три дні поспіль атакувала газові об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині

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Російські війська протягом останніх трьох днів завдали ударів по об'єктах газовидобутку групи"Нафтогаз" у Харківській області

Про це повідомили у компанії, передає RegioNews.

Внаслідок однієї з атак у неділю, 19 липня, на одному з видобувних активів виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, однак пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до часткової втрати обсягів видобутку газу.

У понеділок вранці російські війська атакували ще один об’єкт. Там зафіксували численні руйнування. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та можливість відновлення роботи обладнання.

У "Нафтогазі" зазначили, що під час обох атак працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

У компанії наголосили, що росіяни цілеспрямовано б’ють по об’єктах, які забезпечують Україну газом, намагаючись ускладнити підготовку до опалювального сезону.

"Нафтогаз" запевняє, що робить усе можливе для мінімізації наслідків атак та забезпечення країни необхідними запасами газу.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на семи локаціях.