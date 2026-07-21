12:47  21 липня
У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС
10:43  21 липня
Вибух запалу від гранати: на Чернігівщині тяжко травмувався 16-річний хлопець
01:35  21 липня
Зірка українських серіалів зізнався, скільки заробляє за один день
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 13:34

РФ три дні поспіль атакувала газові об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині

21 липня 2026, 13:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська протягом останніх трьох днів завдали ударів по об'єктах газовидобутку групи"Нафтогаз" у Харківській області

Про це повідомили у компанії, передає RegioNews.

Внаслідок однієї з атак у неділю, 19 липня, на одному з видобувних активів виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, однак пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до часткової втрати обсягів видобутку газу.

У понеділок вранці російські війська атакували ще один об’єкт. Там зафіксували численні руйнування. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та можливість відновлення роботи обладнання.

У "Нафтогазі" зазначили, що під час обох атак працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

У компанії наголосили, що росіяни цілеспрямовано б’ють по об’єктах, які забезпечують Україну газом, намагаючись ускладнити підготовку до опалювального сезону.

"Нафтогаз" запевняє, що робить усе можливе для мінімізації наслідків атак та забезпечення країни необхідними запасами газу.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на семи локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна атака російська армія Нафтогаз
Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: у місті руйнування та пожежі
21 липня 2026, 11:47
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників: троє поранених
21 липня 2026, 11:19
Атака на Павлоград: у лікарнях залишаються троє поранених
21 липня 2026, 10:30
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
НАБУ і САП викрили схему у Нацгвардії: розкрадання на понад 150 мільйонів
21 липня 2026, 14:55
У Дніпрі побили волонтера та викрали гроші для ЗСУ
21 липня 2026, 14:25
Атака РФ на Запоріжжя: вже двоє загиблих і дев'ять поранених
21 липня 2026, 14:16
Росіяни вдарили по автомобілю у Херсоні: загинула співробітниця ОВА
21 липня 2026, 14:02
Війна не скасовує права на голос: чому суспільство має право критикувати владу
21 липня 2026, 13:47
КМДА не погодила тариф на воду майже 90 грн: скільки платитимуть кияни
21 липня 2026, 13:22
На Буковині чоловік вбив сусідку та вховав тіло в сараї
21 липня 2026, 13:00
У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС
21 липня 2026, 12:47
ДТП з трьома загиблими дітьми: на Львівщині затримали водія
21 липня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »