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20 июля 2026, 19:34

В Броварах мать будут судить за смерть двухлетнего сына: тело ребенка женщина спрятала в шкафу

20 июля 2026, 19:34
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киевской области будут судить 38-летнюю жительницу Броваров, которую обвиняют в неоказании помощи двухлетнему сыну и злостному неисполнению родительских обязанностей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней жительницы Броваров, обвиняемой в неоказании помощи своему двухлетнему сыну и злостному неисполнению родительских обязанностей.

По данным следствия, вечером 23 апреля мальчику стало плохо, однако мать не вызвала скорую помощь и не пыталась самостоятельно помочь ребенку. Спустя время мальчик умер. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление антидепрессантами, употребляемыми женщиной.

После смерти сына обвиняемая положила его тело в коробку и спрятала в шкафу. В течение нескольких дней она вводила родственников в заблуждение, утверждая, что ребенок находится в больнице. Тело обнаружили правоохранители после обращения бабушки.

Действия женщины квалифицированы по ст. 166 и ч. 3 ст. 135 УК Украины, она находится под стражей. Старший сын передан под опеку родственников.

Напомним, что ранее прокуроры сообщили о подозрении начальнице отдела профилактики и защиты прав ребенка службы по делам детей Броварского городского совета по факту служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к гибели ребенка.

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