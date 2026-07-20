Фото: полиция

Трагедия произошла 19 июля около 16:25 в Салтовском районе Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. От полученных травм он погиб на месте.

На момент трагедии в доме находились 29-летняя мать и ее старший 7-летний сын.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, 10 июля в Тернополе мужчина из выпавшего окна четвертого этажа дома. Спасти жизнь 60-летнего жителя города медикам не удалось.