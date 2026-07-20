В Харьковской области спасатели вытащили 4-летнего ребенка из колодца

В городе Валки Богодуховского района Харьковской области спасатели совместно с полицейскими спасли упавшего в дворовый колодец четырехлетнего мальчика. Ребенок госпитализировали с переохлаждением и ушибами

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

С помощью спасательной веревки и специального снаряжения чрезвычайники достали мальчика из колодца и передали его медикам.

Врачи госпитализировали ребенка. По предварительным данным, мальчик получил переохлаждение и ушибы.

В ГСЧС призывали родителей быть особенно внимательными к безопасности детей и не оставлять их без присмотра даже на короткое время.

Напомним, что во Львове 11 июля спасатели помогли женщине, которая, спасая своего кота, сама оказалась на дереве и не смогла самостоятельно спуститься.