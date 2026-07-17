В Харькове полиция разоблачила мужчину, который выращивал и сбывал каннабис

Фото: полиция Харьковской области

В Индустриальном районе Харькова правоохранители разоблачили 29-летнего местного жителя, который выращивал каннабис для дальнейшей продажи

Об этом сообщили полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В рамках открытого уголовного производства в доме фигуранта проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято наркотическое вещество, средства для измерения и фасовка для последующего сбыта.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Бериславского района. Им инкриминируют незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно.