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17 июля 2026, 19:50

"Минус" 25 миллионов долларов: спецназовцы "Омеги" уничтожили вражеский ЗРК "Тор"

17 июля 2026, 19:50
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Фото: скриншот с видео
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Бойцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" в Луганской области. Стоимость ликвидированной техники окупантов оценивают примерно в 25 миллионов долларов

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

По данным МВД, российский ЗРК должен был прикрывать подразделения оккупационных войск, однако не смог защитить себя. Комплекс поразили ударным дроном-камикадзе Hornet.

В министерстве отметили, что дрон, которым уничтожили цель, стоит почти в 5 тысяч раз дешевле самого зенитного ракетного комплекса.

По мнению ведомства, это еще раз демонстрирует эффективность современных беспилотных технологий в борьбе с дорогой военной техникой противника.

Напомним, что украинские военные каждый день продолжают уничтожать российскую технику. Пограничники показали, как они накрыли огнем врага на лесополосе.

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