5 лет за решеткой: ВАКС вынес приговор экссудии из Коломыи

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Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области в извлечении неправомерной выгоды. Ему назначили пять лет лишения свободы с конфискацией части имущества

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews .

Коллегия судей ВАКС 17 июля объявила приговор, которым признала экссудию виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком три года и конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе меру пресечения в виде залога. Кроме того, на осужденного возложены процессуальные обязанности: не покидать пределы Ивано-Франковской области без разрешения суда, а также сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за границу.

Напомним, что в Киеве адвокат получил подозрение из-за вымогательства денег. Это произошло после того, как к нему обратились за помощью по разделу имущества