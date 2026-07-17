В Харькове женщина зарабатывала на продаже данных людей

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В Харькове женщина устроила бизнес по продаже данных. Она продавала личную информацию людей через интернет

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 37-летняя женщина занималась несанкционированным распространением персональной информации граждан. В мессенджере Telegram она создала аккаунт, а затем через него распространяла чужие данные с ограниченным доступом. За информацию о чужих людях она получала деньги.

"Следователи процессуального руководства Новобаварской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", – говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили колл-центр. Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.