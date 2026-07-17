15 лет тюрьмы: жительница Харьковщины "наводила" российские ракеты на оборонные предприятия

Фото: Офис Генерального прокурора

При публичном обвинении прокуроров Харьковской областной прокуратуры 57-летняя жительница Чугуевского района приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в течение 2023 года женщина распространяла в Telegram пророссийские комментарии, а затем присоединилась к онлайн-сообществу, где представители РФ собирали информацию о передвижении Сил обороны Украины и последствиях российских атак.

Осужденная передавала врагу сведения о результатах ударов по двум государственным оборонным предприятиям Харькова, которые производят, ремонтируют и обслуживают бронетехнику.

"Эти данные могли быть использованы для корректировки повторных ударов, чтобы воспрепятствовать производству вооружения и военной техники для украинских защитников", - говорят в прокуратуре.

В июне 2024 года женщину разоблачили. В суде она признала вину только в оправдывании агресии России, но отрицала государственную измену. В то же время суд согласился с доводами прокуроров и признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины.

Напомним, что при публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд признал 52-летнего жителя Краматорского района виновным в государственной измене. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.