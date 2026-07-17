У Харкові чоловік зробив сам себе майором, щоб їздити через блокпости

Фото: Національна поліція

У Харкові чоловік зробив себе поліцейським, щоб проїжджати блокпости без проблем. Виявилось, він є порушником військового обліку

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.



36-річний чоловік знаходився в розшуку через ухилення від мобілізації. Для того щоб безперешкодно проїжджати блокпости, він купив підроблене посвідчення та жетон поліцейського. Купив він такі "аксесуари" в інтернеті і оплатив все криптовалютою.



Чоловік видавав себе за майора поліції. Проте під час чергової перевірки правоохоронці розпізнали фальшивку і чоловік сам зізнався, що це дійсно не справжній документ.



Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.