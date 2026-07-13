Фото: ОВА

В ночь на 13 июля российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили над регионом 17 вражеских БПЛА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Поврежден детский сад, кафе, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили и солнечные панели. Пострадал 59-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Каменском районе враг ударил по Божедаровской и Пятихатской громадам. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и предприятия, на местах попаданий возникли пожары.

В Николаевской громаде Синельниковского района повреждены частные дома.

В Новопольской громаде на Криворожье в результате атаки повреждена инфраструктура.

Напомним, российские войска поздно вечером 12 июля нанесли удар по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, среди них – подросток.