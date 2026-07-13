Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления после гибели гражданской жительницы Херсонской области в результате российского обстрела
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, 13 июля около 05:00 военные РФ совершили артиллерийский обстрел села Новоронцовка Бериславского района. В результате атаки погибла 68-летняя женщина.
Расследование было начато по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры совместно со следователями документируют последствия вооруженной агрессии РФ и принимают меры по фиксации военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.
Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских атак получили ранения 18 человек.