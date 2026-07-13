11:20  13 липня
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
13 липня 2026, 09:57

Росія атакувала Харківщину: восьмеро постраждалих, серед них троє дітей

13 липня 2026, 09:57
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 17 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, серед них – троє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Березівка Пісочинської громади поранення дістали хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка. Також гостру реакцію на стрес отримали троє жінок віком 63, 22 та 50 років.

У селі Підсереднє Великобурлуцької громади постраждав 56-річний чоловік, а в селі Волохів Яр Балаклійської громади – 29-річна жінка.

Медики також надали допомогу 49-річному чоловіку, який 11 липня зазнав поранень через обстріл села Українське Вовчанської громади, та 53-річному чоловіку, який постраждав 18 червня внаслідок атаки на село Івашки Золочівської громади.

За даними ОВА, російські війська застосували по області різні види озброєння, зокрема ракети, реактивні системи залпового вогню, безпілотники типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовані пошкодження приватних будинків, складських і господарських споруд, медичного закладу в Золочеві, магазину в Богодухові, майстерні та ангару в Зарябинці, автозаправної станції у Волоховому Яру, дитячого садка в Березівці, а також залізничної інфраструктури в кількох районах області.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Сили ППО збили над регіоном 17 ворожих БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна російська армія атака обстріл постраждалі діти
Нічна атака на Запоріжжя: п'ятеро госпіталізованих, підліток та жінка – у важкому стані
13 липня 2026, 09:27
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула 68-річна жінка
13 липня 2026, 09:18
Подробиці ранкової атаки на Одесу: на підприємстві палали автобуси, є постраждалі
13 липня 2026, 08:54
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
РФ перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу – ГУР
13 липня 2026, 12:36
У вівторок – відставка, у середу або четвер – новий Кабмін: прогноз Железняка
13 липня 2026, 12:16
Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Одесі зросла до п’яти
13 липня 2026, 11:56
Вперше у світі: морський дрон доставив робота на окупований берег Кінбурнської коси
13 липня 2026, 11:45
На Буковині затримали військового, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків до Румунії
13 липня 2026, 11:39
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
13 липня 2026, 11:20
На Львівщині 40-річний мотоцикліст загинув після падіння з мотоцикла
13 липня 2026, 11:14
У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого російським дроном, дістали тіла двох загиблих
13 липня 2026, 10:58
Окупанти вдарили дронами по Херсону: серед постраждалих – троє комунальників
13 липня 2026, 10:54
Зміна уряду під час війни: ризики для бюджету, євроінтеграції та підготовки до зими
13 липня 2026, 10:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Всі блоги »