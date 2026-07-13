Росія атакувала Харківщину: восьмеро постраждалих, серед них троє дітей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Березівка Пісочинської громади поранення дістали хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка. Також гостру реакцію на стрес отримали троє жінок віком 63, 22 та 50 років.

У селі Підсереднє Великобурлуцької громади постраждав 56-річний чоловік, а в селі Волохів Яр Балаклійської громади – 29-річна жінка.

Медики також надали допомогу 49-річному чоловіку, який 11 липня зазнав поранень через обстріл села Українське Вовчанської громади, та 53-річному чоловіку, який постраждав 18 червня внаслідок атаки на село Івашки Золочівської громади.

За даними ОВА, російські війська застосували по області різні види озброєння, зокрема ракети, реактивні системи залпового вогню, безпілотники типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовані пошкодження приватних будинків, складських і господарських споруд, медичного закладу в Золочеві, магазину в Богодухові, майстерні та ангару в Зарябинці, автозаправної станції у Волоховому Яру, дитячого садка в Березівці, а також залізничної інфраструктури в кількох районах області.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Сили ППО збили над регіоном 17 ворожих БпЛА.