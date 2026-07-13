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13 июля 2026, 08:54

Подробности утренней атаки на Одессу: на предприятии горели автобусы, есть пострадавшие

13 июля 2026, 08:54
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Фото: ГВА
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Стали известны последствия утреннего удара россиян по Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов.

Также повреждены четыре частных дома.

Предварительно, пострадали трое мужчин 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, утром 13 июля российские военные ударили по транспортной инфраструктуре Одессы.

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