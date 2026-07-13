Фото: ОВА

В результате обстрела Запорожья в ночь на 13 июля в больницы госпитализировали пятерых раненых

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Двое из пострадавших – 41-летняя женщина и 15-летний парень – находятся в тяжелом состоянии. По информации местных телеграм-каналов, они выпрыгнули с четвертого этажа горящей многоэтажки.

Всего на сегодня в больницах областного центра находится 71 человек, пострадавший от российских атак. Возраст пациентов – от 5 до 91 года.

Среди госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии, в том числе четверо детей. Состояние одной из них, 16-летней девушки, врачи оценивают как крайне тяжелое.

Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, российские войска поздно вечером 12 июля нанесли удар по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, среди них – подросток.