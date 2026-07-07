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07 липня 2026, 20:45

Росіяни вдарили бомбами по Харкову: є загиблий, серед постраждалих - немовля

07 липня 2026, 20:45
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Фото: Національна поліція
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7 липня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. На жаль, одна людина загинула

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Внаслідок удару пошкоджене дорожнє покриття біля АЗС, скління вікон в навчальному закладі, готелі, скління та фасад багатоквартирного будинку, а також автомобілі.

Зокрема, внаслідок воржого обстрілу загинув чоловік. 13 місцевих отримали вибухові травми. Серед них 12-річний хлопчик та немовля. Шестеро жителів отримали гостру реакцію на стрес. Серед них 9-річна дівчинка, хлопчики 4 та 7 років.

Нагадаємо, що у Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК.

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