Росія атакувала 20 населених пунктів Харківщини: постраждали 15 людей

Ілюстративне фото: Національна поліція

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Богодухів поранення отримали чоловіки 52, 73 років, двоє 33-річних чоловіків та жінки 37, 71, 64, 57 років.

У селі Максимівка Богодухівська громада поранені чоловіки 47, 19 та 20 років. У селі Вільшани Солоницівська громада постраждали 61-річний чоловік і 31-річна жінка. У селі Руська Лозова Дергачівська громада поранено 61-річного чоловіка. У селі Артемівка Печенізька громада 73-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Російські війська активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: одну ракету, одну керовану авіабомбу, 20 БпЛА типу "Молнія", 8 FPV-дронів та 18 безпілотників невстановленого типу.

Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, автівки, АЗС, склад, магазин та багатоквартирні будинки.

У Куп’янському районі – приватні будинки та автомобілі.

В Ізюмському районі – приватний будинок.

У Харківському районі – житлові будинки, авто, АЗС, магазини та електромережі.

У Чугуївському районі – приватні та господарчі споруди, автомобілі.

Нагадаємо, вночі 1 липня ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень.