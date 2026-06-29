"Забыли" о миллионах: двум депутатам в Харьковской области объявили подозрения из-за деклараций

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В ходе следствия установлено, что 48-летний депутат городского совета, подавая ежегодную декларацию за 2024 год, не отразил в разделе "Денежные активы" 1,7 млн грн, которые он одолжил знакомым по договору займа

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

Крім того, чоловік не вказав інформацію про внесення коштів до статутних капіталів підконтрольних товариств на суму майже 2 млн. грн.

Ще один фігурант — 38-річний депутат однієї з міських рад регіону — також не задекларував фінансових зобов'язань у вигляді вкладів у статутний капітал підприємства та фактично внесених на його рахунок коштів на понад 6,6 млн грн.

До того ж депутат не вніс відомості про належні йому корпоративні права загальною вартістю 12 млн грн.

Так, зловмисники на двох не задекларували активи та фінансові зобов'язання на понад 22,3 млн грн.

На підставі зібраних доказів депутатам повідомлено про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті, що інкримінується, передбачає до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу або громадськими роботами строком до двохсот сорока годин, або обмеженням волі строком до двох років, або позбавленням волі на той же термін, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.