"Забули" про мільйони: двом депутатам на Харківщині оголосили підозри через декларації

Фото: Нацполіція

У ході слідства встановлено, що 48-річний депутат міської ради, подаючи щорічну декларацію за 2024 рік, не відобразив у розділі “Грошові активи” 1,7 млн грн, які він позичив знайомим за договором позики

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

Крім того, чоловік не надав інформації про внесення коштів до статутних капіталів підконтрольних товариств на суму майже 2 млн грн.

Ще один фігурант — 38-річний депутат одного з міських рад регіону — також не задекларував фінансових зобов'язань у вигляді внесків до статутного капіталу підприємства та фактично внесених на його рахунок коштів понад 6,6 млн грн.

Крім того, депутат не вніс відомості про належні йому корпоративні права загальною вартістю 12 млн грн.

Так, злодійники на двох не задекларували активи та фінансові зобов'язання на понад 22,3 млн грн.

На підставі зібраних доказів депутатам повідомлено про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий рядок, зі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.