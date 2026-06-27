На Харківщині чоловік після сварки облив жінку бензином, щоб підпалити її

Фото: Національна поліція

У Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку червня у Чугуївському районі. Після свраки дружина пішла до будинку своєї родички, щоб уникнути подальшого конфлікту з її чоловіком. Проте чоловік вирішив продовжити сварку та пішов за нею.

Згодом він облив родичку дружини легкозаймистою речовиною, після чого дістав сірники та почав погрожувати підпалити жінку. На щастя, потерпіла змогла виштовхати його за межі будинку.

"Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.