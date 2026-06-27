На Харьковщине россияне убили женщину и ранили шесть человек

Фото: Национальная полиция

В течение суток россияне нанесли удары по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть погибшая женщина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В результате удара по Изюму 79-летняя женщина погибла на месте. Еще три человека получили ранения. Повреждены многоквартирные дома и автомобили. В поселке Боровая был поврежден частный дом.

На территории Дергачевской общины враг атаковал беспилотниками автозаправочные станции. Там произошли пожары. Также дрон попал в автомобиль в селе Шестаково. 44-летний водитель с травмами госпитализирован.

На территории Великобурлукского общества разрушены частные домохозяйства. В селе Сенне повреждены частные домовладения и гараж. Повреждена инфраструктура в городе Богодухов, пострадал многоквартирный дом.

Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены.