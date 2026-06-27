На Харківщині росіяни вбили жінку та поранили шестеро людей
Протягом доби росіяни завдали удари по Харкову та населених пунктах області. На жаль, є загибла жінка
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Внаслідок удару по Ізюму 79-річна жінка загинула на місці. Ще троє людей отримали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. У селищі Борова пошкодили приватний будинок.
На території Дергачівської громади ворог атакував безпілотниками автозаправні станції. Там стались пожежі. Також дрон поцілив у автомобіль в селі Шестакове. 44-річного водія із травмами госпіталізували.
На території Великобурлуцької громади зруйновані приватні домогосподарства. В селі Сінне пошкоджені приватні домоволодіння та гараж. Пошкоджена інфраструктура в місті Богодухів, постраждав багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула людина, десятки місцевих жителів поранені.