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27 червня 2026, 11:55

На Харківщині росіяни вбили жінку та поранили шестеро людей

27 червня 2026, 11:55
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Фото: Національна поліція
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Протягом доби росіяни завдали удари по Харкову та населених пунктах області. На жаль, є загибла жінка

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Внаслідок удару по Ізюму 79-річна жінка загинула на місці. Ще троє людей отримали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. У селищі Борова пошкодили приватний будинок.

На території Дергачівської громади ворог атакував безпілотниками автозаправні станції. Там стались пожежі. Також дрон поцілив у автомобіль в селі Шестакове. 44-річного водія із травмами госпіталізували.

На території Великобурлуцької громади зруйновані приватні домогосподарства. В селі Сінне пошкоджені приватні домоволодіння та гараж. Пошкоджена інфраструктура в місті Богодухів, постраждав багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула людина, десятки місцевих жителів поранені.

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