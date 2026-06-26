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26 червня 2026, 14:16

В Ізюмі російський дрон влучив у багатоповерхівку: є загибла

26 червня 2026, 14:16
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Фото: Faсebook/Степан Масельський
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У місті Ізюм Харківської області 26 червня російська армія завдала удару безпілотником по багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

Про це повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок влучання пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Спочатку повідомлялося про загиблих і поранених, однак кількість постраждалих уточнюється.

В Ізюмській міській військовій адміністрації підтвердили загибель однієї людини. Загинула жінка 1946 року народження.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих: двох жінок, одного чоловіка та дитину, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, внаслідок удару без електропостачання залишилися близько 120 абонентів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли місто Харків та 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

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