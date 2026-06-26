Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Сапери знешкодили вибухонебезпечний елемент.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не слід наближатися до них чи торкатися. Про знахідку необхідно одразу повідомити за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині сапери знищили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.