На Хмельнитчине военный угрожал полицейским ножом.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло в марте 2026 года. Полиции сообщили, что пьяный военный отказывался покинуть палату областного противоопухолевого центра, хотя получил выписку из больницы. Когда на место прибыли полицейские, военный получил нож и направил его в сторону полицейских, выразив угрозу применения насилия, после чего полицейским у него был выбит нож из руки, а он задержан с применением наручников.

На суде мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области произошло вооруженное нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей. Двое военных получили ножевые ранения и находятся в больнице в тяжелом состоянии.