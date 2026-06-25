В Днепропетровской области чиновника предприятия будут судить за загрязнение воздуха

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Днепропетровщины сообщили о подозрении должностному лицу предприятия за загрязнение атмосферного воздуха

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Следователи собрали доказательства нарушения природоохранного законодательства при работе одного из промышленных предприятий региона. По выводам экспертиз, государству нанесен ущерб на сумму более 8,7 млн гривен.

Следователи установили, что в течение 2021-2022 годов одно из промышленных предприятий области производило выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без необходимого разрешения. Несмотря на предписание по устранению нарушений, предприятие продолжало деятельность без надлежащих разрешительных документов.

Полицейские провели ряд следственных и процессуальных действий, допросили свидетелей, получили необходимую документацию и назначили судебную инженерно-экологическую экспертизу.

Размер нанесенного государству ущерба составляет более 8,7 млн грн.

24 июня следователи сообщили о подозрении директору по производству предприятия по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

Напомним, что правоохранители сообщили директору строительной компании сообщено о подозрении в растрате , присвоении чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Инженеру технадзора инкриминируют служебную халатность.