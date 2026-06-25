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25 червня 2026, 18:50

У Харкові п'ятьох посадовців підозрюють у привласненні 3,3 млн грн бюджетних коштів

25 червня 2026, 18:50
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові зловмисники оформлювали на роботу до комунального підприємства осіб, які фактично не виконували жодних трудових обов’язків

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Встановлено, що у серпні 2022 року службові особи комунального підприємства організували механізм систематичного привласнення коштів, виділених на забезпечення діяльності комунальних підприємств міста Харкова в умовах воєнного стану.

За даними слідства, учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства осіб, які фактично не виконували жодних трудових обов’язків.

Надалі до первинних бухгалтерських та облікових документів вносилися завідомо неправдиві відомості щодо їхньої трудової діяльності, що ставало підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

Отриманими коштами надалі заволодівали організатори та учасники злочинної схеми.

У ході досудового розслідування задокументовано чотири епізоди протиправної діяльності, вчинені у період з серпня 2022 року по травень 2026 року. Загальна сума завданих збитків бюджету становить понад 3,3 млн гривень.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та УСБУ в Харківській області повідомили п’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що поліцейські Дніпропетровщини повідомили про підозру посадовцю підприємства за забруднення атмосферного повітря.

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