В Черновцах разоблачили масштабную схему кражи газа на 87,5 млн грн

Фото: Faсebook/Сергей Корецкий

В Черновцах из-за самовольного подключения к газораспределительной системе многоэтажного дома нанесен ущерб по меньшей мере на 87,5 млн грн

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, злоумышленники незаконно проложили газопровод в многоквартирный дом и самовольно подключились к газораспределительной сети. Фактически они угоняли газ, который использовался для работы местной котельной.

Корецкий отметил, что схему разоблачили специалисты по безопасности "Газсетей" и "Нафтогаза". Все материалы уже переданы в правоохранительные органы, а компания также планирует потребовать компенсацию нанесенного ущерба.

Он добавил, что ежегодно потери от воровства газа достигают миллиардов гривен. На фоне российских атак по энергетической инфраструктуре и потребности Украины в импорте газа подобные действия наносят дополнительный ущерб энергосистеме страны.

По словам Корецкого, в "Нефтегазе" в ближайшее время планируют обнародовать имена организаторов схемы. Он также напомнил, что подобные случаи можно сообщать о горячей линии компании.

Напомним, в Днепре на закупке газа "нагрели" более миллиона. В 2021 году учебное заведение и общество заключили договор на поставку природного газа. Впоследствии директор предприятия заключал дополнительные соглашения к договору, которым одновременно уменьшал объемы поставки газа и повышал его стоимость.