Фото: ОВА

В ночь на 25 июня российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов повреждены АЗС.

В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура.

В Днепровском районе из-за атаки произошел пожар на складе коммунальной техники. Уничтожены и повреждены с десяток легковых и грузовых автомобилей.

В Павлограде возникло несколько пожаров. Поврежден колледж, оздоровительный комплекс, общежитие и автомобили.

На Синельниковщине россияне нанесли удары по Васильковской и Дубовиковской громадам. Загорелось здание культуры, повреждены 12 частных домов и хозяйственная постройка.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому и Пологовскому районам погибли два человека, еще 22 получили ранения.