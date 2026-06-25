Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска 47 раз обстреляли 34 населенных пункта Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попаданий вражеских БПЛА ранены мужчины в возрасте 23, 34, 39, 42, 43, 64 года, 55-летняя женщина, травмированы 13 и 6-летний мальчик.

В Конотопской громаде получили травмы женщины в возрасте 31, 39, 45, 50, 69, мужчины в возрасте 64, 73 года и 11-летний мальчик.

В Путивльской громаде из-за попадания БПЛА ранен 15-летний парень.

В Роменской громаде в результате попадания вражеского БПЛА ранена 58-летняя женщина.

В Кириковской громаде в результате попадания дрона в дом травмирован 70-летний мужчина.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому и Пологовскому районам погибли два человека, еще 22 получили ранения.