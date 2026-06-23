В Балаклее правоохранители "накрыли" нелегальную торговлю табаком

Фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе проверки одного из торговых заведений Изюмского района правоохранители обнаружили реализацию табачных изделий без марок акцизного налога. Из незаконного обращения изъято 100 пачек сигарет.

22 июня во время отработки территории Балаклеи полицейские офицеры общины обнаружили нарушения законодательства в сфере торговли табачной продукцией.

В ходе проверки одного из местных торговых заведений правоохранители установили факт реализации табачных изделий без марок акцизного налога. Сотрудники полиции изъяли 100 пачек сигарет.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в Киеве во время обысков изъяли электронные сигареты и жидкости для них. Все эти подакцизные товары в общей сложности превышают 12 миллионов гривен.