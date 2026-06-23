13:27  23 июня
Трагедия на пляже в Одессе: девушка погибла от обломка БпЛА
11:07  23 июня
Трансфер, гостиница и переправа через Тису: на Закарпатье разоблачили схему побега за границу
10:39  23 июня
На Хмельнитчине парень умер после укуса пчелы
UA | RU
UA | RU
23 июня 2026, 19:59

В Балаклее правоохранители "накрыли" нелегальную торговлю табаком

23 июня 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области полицейские разоблачили факт незаконной торговли табачными изделиями

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе проверки одного из торговых заведений Изюмского района правоохранители обнаружили реализацию табачных изделий без марок акцизного налога. Из незаконного обращения изъято 100 пачек сигарет.

22 июня во время отработки территории Балаклеи полицейские офицеры общины обнаружили нарушения законодательства в сфере торговли табачной продукцией.

В ходе проверки одного из местных торговых заведений правоохранители установили факт реализации табачных изделий без марок акцизного налога. Сотрудники полиции изъяли 100 пачек сигарет.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в Киеве во время обысков изъяли электронные сигареты и жидкости для них. Все эти подакцизные товары в общей сложности превышают 12 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Балаклея торговля
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Авиаудар по Дружковке: россияне повредили 12 домов, есть раненый
23 июня 2026, 21:59
В Ровенской области спасатели освободили пса из ловушки
23 июня 2026, 21:47
На Харьковщине пограничники сорвали попытку оккупантов форсировать реку
23 июня 2026, 21:00
Смерть 10-летнего мальчика в лагере "Olympic Village": в Черногории задержали бывшего директора
23 июня 2026, 20:58
Массированный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и десятки раненых
23 июня 2026, 20:36
На Львовщине таможенники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн грн
23 июня 2026, 19:52
Задержали экс-военного, который готовил покушение на представителя ГУР
23 июня 2026, 19:35
В Херсонской и Хмельницкой области разворовали более 23 млн грн на укрытиях
23 июня 2026, 19:30
На Днепропетровщине руководитель КП из-за фиктивного трудоустройства родственницы вывела 1,6 млн грн
23 июня 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Все блоги »