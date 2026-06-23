У Балаклії правоохоронці "накрили" нелегальну торгівлю тютюном
На Харківщині поліцейські викрили факт незаконної торгівлі тютюновими виробами
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Під час перевірки одного з торговельних закладів Ізюмського району правоохоронці виявили реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку. З незаконного обігу вилучено 100 пачок цигарок.
22 червня під час відпрацювання території міста Балаклія поліцейські офіцери громади виявили порушення законодавства у сфері торгівлі тютюновою продукцією.
В ході перевірки одного з місцевих закладів торгівлі правоохоронці встановили факт реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку. Працівники поліції вилучили 100 пачок сигарет.
Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлено до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.