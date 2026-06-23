В Балаклее вандалы изуродовали около 90 могил
20 июня в полицию Харьковщины поступило сообщение о повреждении могил
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения. Установлено, что повреждено около 90 памятников.
Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на Днепропетровщине вандалы практически разбили памятную плиту неизвестному солдату.
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Балаклее правоохранители "накрыли" нелегальную торговлю табаком
23 июня 2026, 19:59На Львовщине таможенники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн грн
23 июня 2026, 19:52Задержали экс-военного, который готовил покушение на представителя ГУР
23 июня 2026, 19:35В Херсонской и Хмельницкой области разворовали более 23 млн грн на укрытиях
23 июня 2026, 19:30На Днепропетровщине руководитель КП из-за фиктивного трудоустройства родственницы вывела 1,6 млн грн
23 июня 2026, 18:59Махинации на миллионы: экснардеп пытался отобрать у государства столичную больницу
23 июня 2026, 18:20Махинации на защите Змиевской ТЭС: в Харьковской области разоблачили схему присвоения 8 млн грн
23 июня 2026, 17:58В Киеве из-за ДТП затруднено движение в направлении Жулянского путепровода
23 июня 2026, 17:30Получение выписки из Реестра пропавших без вести лиц: что для этого нужно
23 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »