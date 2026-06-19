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19 июня 2026, 14:35

На Днепропетровщине вандалы практически разбили памятную плиту неизвестному солдату

19 июня 2026, 14:35
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Фото из открытых источников
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Инцидент произошел в Каменском. Там уже второй раз повредили надгробную памятную плиту неизвестному солдату

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Местные жители вспоминают, что это произошло не в первый раз. Еще в апреле прошлого года вандалы уже разрушали этот мемориал. После этого коммунальщики делали все, чтобы вернуть памятнику подобающий вид. В частности, место разлома старой гранитной плиты тщательно склеили, а конструкцию дополнительно стянули и укрепили специальными металлическими штифтами.

Однако вандалы "напали" снова. Они опрокинули мемориальный знак. Городские службы планируют полностью заменить изуродованную плиту более устойчивым и антивандальным мемориальным знаком. В частности, рассматривают вариант установки большого цельного камня-глыбы, который невозможно будет разбить.

Напомним, ранее в Житомирской области вандал украл флаг с могилы военного.

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