У Балаклії вандали понівечили близько 90 могил
20 червня до поліції Харківщини надійшло повідомлення про пошкодження могил
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Місце події оглянула слідчо-оперативна група задокументувала факт правопорушення. Встановлено, що пошкоджено близько 90 пам'ятників.
Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та процесуальних дій.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вандали практично розтрощили пам'ятну плиту невідомому солдату.
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
На Дніпропетровщині керівниця КП через фіктивне працевлаштування родички вивела 1,6 млн грн
23 червня 2026, 18:59Махінації на мільйони: екснардеп намагався відібрати у держави столичну лікарню
23 червня 2026, 18:20Махінації на захисті Зміївської ТЕС: на Харківщині викрили схему привласнення 8 млн грн
23 червня 2026, 17:58У Києві через ДТП ускладнено рух у бік Жулянського шляхопроводу
23 червня 2026, 17:30Отримання витягу із Реєстру зниклих безвісти осіб: що для цього потрібно
23 червня 2026, 17:30У Києві на Подолі патрульні "по гарячих слідах" затримали крадіїв автозапчастин
23 червня 2026, 17:22На Прикарпатті влаштували "весілля" для ухилянтів
23 червня 2026, 17:10У Павлограді на комунальному підприємстві роками "відмивали" бюджетні кошти
23 червня 2026, 16:59У Нікополі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі
23 червня 2026, 16:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »