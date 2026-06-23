Фото: ГСЧС

Саперы ГСЧС обезвредили фугасную авиационную бомбу, не взорвавшуюся после российской атаки на город Дергачи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

При обстреле жители частного дома услышали взрыв и падение боеприпаса. Неразорванная авиабомба упала на территории домовладения, разрушив хозяйственное сооружение.

На место прибыли саперы, которые эвакуировали жителей близлежащих домов. С помощью специальной инженерной техники специалисты извлекли боеприпас из глубины около пяти метров.

После этого 500-килограммовую авиабомбу транспортировали на специальную площадку и уничтожили контролируемым подрывом.

Спасатели напоминают: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не следует приближаться к ним или прикасаться. О находке необходимо сразу сообщить по номерам 101 или 102.

Напомним, на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101 . Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.