В Харьковской области обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая упала возле частного дома
Саперы ГСЧС обезвредили фугасную авиационную бомбу, не взорвавшуюся после российской атаки на город Дергачи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
При обстреле жители частного дома услышали взрыв и падение боеприпаса. Неразорванная авиабомба упала на территории домовладения, разрушив хозяйственное сооружение.
На место прибыли саперы, которые эвакуировали жителей близлежащих домов. С помощью специальной инженерной техники специалисты извлекли боеприпас из глубины около пяти метров.
После этого 500-килограммовую авиабомбу транспортировали на специальную площадку и уничтожили контролируемым подрывом.
Спасатели напоминают: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не следует приближаться к ним или прикасаться. О находке необходимо сразу сообщить по номерам 101 или 102.
Напомним, на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101 . Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.