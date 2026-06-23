Фото: ДСНС

Сапери ДСНС знешкодили фугасну авіаційну бомбу, яка не вибухнула після російської атаки на місто Дергачі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час обстрілу мешканці приватного будинку почули вибух та падіння боєприпасу. Нерозірвана авіабомба впала на території домоволодіння, зруйнувавши господарську споруду.

На місце прибули сапери, які евакуювали жителів прилеглих будинків. За допомогою спеціальної інженерної техніки фахівці дістали боєприпас із глибини близько п’яти метрів.

Після цього 500-кілограмову авіабомбу транспортували на спеціальний майданчик та знищили шляхом контрольованого підриву.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не слід наближатися до них чи торкатися. Про знахідку необхідно одразу повідомити за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині сапери знищили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.