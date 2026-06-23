Харьков и область под массированным ударом: есть погибший и 8 пострадавших
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате атак есть погибший и раненые среди гражданских
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
По его словам, погиб 40-летний мужчина в селе Грушевка Кондрашевской общины.
Ранения получили 8 человек: в Харькове пострадала 48-летняя женщина, в Богодухове – семь жителей от 32 до 57 лет.
Российские войска атаковали Харьков БпЛА, попадания зафиксированы в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах.
В общем враг применил разные типы вооружения:
- 3 ракеты;
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 9 БпЛА типа "Молния";
- 13 FPV-дронов;
- 16 БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и области, в частности жилые дома, автомобили, предприятия, административные здания, складские помещения, элеватор и коммунальные объекты.
Напомним, в ночь на 23 июня российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударами оказались пять районов региона.