Харьков и область под массированным ударом: есть погибший и 8 пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате атак есть погибший и раненые среди гражданских

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, погиб 40-летний мужчина в селе Грушевка Кондрашевской общины.

Ранения получили 8 человек: в Харькове пострадала 48-летняя женщина, в Богодухове – семь жителей от 32 до 57 лет.

Российские войска атаковали Харьков БпЛА, попадания зафиксированы в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах.

В общем враг применил разные типы вооружения:

3 ракеты;

1 БпЛА типа "Ланцет";

9 БпЛА типа "Молния";

13 FPV-дронов;

16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и области, в частности жилые дома, автомобили, предприятия, административные здания, складские помещения, элеватор и коммунальные объекты.

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударами оказались пять районов региона.