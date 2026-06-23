Фото: ОВА

В ночь на 23 июня российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударами оказались пять районов региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине оккупанты били по Никополю, а также по Покровской городской и сельской, Красногригоревской и Мозолевской громадах. Повреждены инфраструктура, агрофирма, частные дома, хозяйственные постройки, авто, трактор.

В Васильковской громаде Синельниковского района из-за обстрела возник пожар. Один частный дом разрушен, еще 12 – побиты. Также повреждена пожарная часть.

В городе Самар в результате вражеской атаки поврежден дом.

В Божедаровской громаде Каменского района загорелась хозяйственная постройка. Пострадал 60-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Также российские войска ударили по Днепровскому району.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по 18 общинам Сумской области. В результате атак погибли три человека, еще 13 получили ранения.