Харків і область під масованим ударом: є загиблий і 8 постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 16 населених пунктах області. Внаслідок атак є загиблий і поранені серед цивільних

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, загинув 40-річний чоловік у селі Грушівка Кіндрашівської громади.

Поранення отримали 8 людей: у Харкові постраждала 48-річна жінка, у Богодухові – семеро мешканців віком від 32 до 57 років.

Російські війська атакували Харків БпЛА, влучання зафіксовані в Київському, Салтівському та Немишлянському районах.

Загалом ворог застосував різні типи озброєння:

3 ракети;

1 БпЛА типу "Ланцет";

9 БпЛА типу "Молнія";

13 FPV-дронів;

16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та області, зокрема житлові будинки, автомобілі, підприємства, адміністративні будівлі, складські приміщення, елеватор та комунальні об’єкти.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударами опинилися п'ять районів регіону.