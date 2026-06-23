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23 июня 2026, 07:45

Последствия вражеских атак на Сумщину: под огнем оказались 18 громад, трое погибших, 13 раненых

23 июня 2026, 07:45
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по 18 громадам Сумской области. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Зноб-Новгородской громаде в результате ударов вражеских БпЛА по частному дому погибли три человека – 13-летний мальчик, 36-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще четверо гражданских получили травмы: 13-летняя девочка, 10-летний мальчик, 31-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В Белопольской громаде оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого ранения получили четыре человека – 30-летний мужчина и три женщины в возрасте 42, 55 и 61 год. Повреждены здания учебных заведений, хозяйственная постройка, а также частные и многоквартирные дома.

В Сумской громаде из-за ударов управляемыми авиабомбами пострадали четыре человека – женщины в возрасте 35 и 47 лет и мужчины в возрасте 41 и 57 лет. Кроме этого, в результате атаки вражеского дрона травмирован еще один 41-летний мужчина. Повреждены жилые дома, автомобили, административные, производственные и складские помещения.

В Ямпольской громаде повреждено складское помещение. В Ворожбенской, Шосткинской, Глуховской, Середино-Будской, Путивльской, Юнаковской и других громадах повреждены дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 1050 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. Семь человек получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

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