Фото: ГВА

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Для удара враг применил фугасную авиационную бомбу ФАБ-250. Погиб мужчина, его личность устанавливается.

Глава ОВА также сообщил, что в больнице скончалась 52-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате авиаудара по центру Славянска 13 июня. В тот день погибли ее сын, муж и свекровь.

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району. В результате атаки ранения получили два человека, также повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.